В Украине создадут организацию для защиты пенсионеров - Каплин [ Редактировать ]
Там же в Кривом Роге Сергей Каплин заявил, что деньги на повышение пенсий ветеранам силовикам есть. Не хватает лишь политической воли руководства государства.
Поэтому сейчас, по словам нардепа, важно объединить усилия ветеранов силовых структур из всех регионов и провести ряд масштабных всеукраинских акций. А защищать права пенсионеров будет новая организация, которую планируют создать в ближайшее время.
"Эти люди получают мизерные пенсии, полторы, две, две с половиной тысячи пенсии, я знаю командира вертолета который 25 лет отслужил защищая родину, каждый день рискуя жизнью и получать пенсию в размере 2350 гривен, это позор для такой великой страны и этот позор мы должны убрать и мы уберем объединяя усилия этих людей, уберем", - говорит Сeргeй Каплин, народный дeпутат, лидер Социалистической партии.
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