Надежда Савченко согласилась прийти на допрос в СБУ [ Редактировать ]
Если нардеп Надежда Савченко не явится на допрос, то генпрокуратура будет вынуждена внести представление в Верховную Раду о снятии с нее депутатской неприкосновенности, задержание и арест.
Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, "насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне". Напомню, Савченко проходит по делу Владимира Рубана. Уже вечером она написала в соцсети, что завтра таки придет в СБУ.
по теме
Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ
Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана. Еще вчера Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что она покинула территорию Украины. По его словам, депутат отправилась на международную конференцию, и она не является официальным членом делегации.
Надежду Савченко вызывают на допрос по делу Владимира Рубана
Служба безопасности направила Надежде Савченко вызов, но она рано утром покинула страну.
СБУ и прокуратура Крыма разоблачили антиукраинскую сеть
СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым разоблачила антиукраинскую сеть, которая готовила провокации и диверсии по заказу России.
В Чернигове торговали оружием из АТО (видео)
СБУ обнаружила в Чернигове группировку, занимавшуюся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, завезенных из зоны АТО.
СБУ видворила з України польского студента
За публічну наругу над державним гербом, СБУ видворила з України молодого поляка. 19-річний студент одного із тернопільських вишів, під час відпочинку з друзями в ресторані, спалив у каміні Герб України, який прикрашав стіну зали.