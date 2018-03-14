Если нардеп Надежда Савченко не явится на допрос, то генпрокуратура будет вынуждена внести представление в Верховную Раду о снятии с нее депутатской неприкосновенности, задержание и арест.

Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, "насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне". Напомню, Савченко проходит по делу Владимира Рубана. Уже вечером она написала в соцсети, что завтра таки придет в СБУ.