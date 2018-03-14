СБУ и прокуратура Крыма разоблачили антиукраинскую сеть [ Редактировать ]
СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым разоблачила антиукраинскую сеть, которая готовила провокации и диверсии по заказу России. Финансирование осуществлялось через окружение бывшего руководителя МВД Виталия Захарченко. У преступников изъяли тротил, гранаты и патроны.
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