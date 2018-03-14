Проблемами участников АТО - должно заниматься специальное ведомство. О планах создать Министерство по делам ветеранов чиновники заявляли не раз. Но дальше слов дело не шло. И вот сегодня этот вопрос снова подняли в комитетах Верховной Рады. Что решили? Расскажет Юлия Жешко.

Создавать ли новое министерство по делам ветеранов. Этот вопрос обсудили на срочном заседании профильного комитета. Глава совета отчитался о результатах рабочей поездки в США. И впервые рассказал о достигнутых договоренностях.

Именно недавняя поездка в Штаты стала главной темой сегодняшнего заседания. Александр Третьяков заявил, что финансово поддержать Украину готовы представители американского Конгресса. Среди них, глава профильного комитета Фил Роу и замминистра по вопросам ветеранов США Томас Бауман.

"От технической до финансовой помощи. Потому что дело чести для любой страны - защитить ветеранов. И американцы, независимо от того, ветераны Америки это или Украины - готовы поддержать. Есть мнение в обществе, что создается министерство по вопросам ветеранов - только для участников АТО. Будет создано министерство для всех, кто были с погонами", - говорит Александр Третьяков, народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам ветеранов и участников АТО.

Нардепы единогласно решили - ведомство по делам ветеранов создавать нужно. Ведь за последние несколько лет, количество участников боевых действий выросло в несколько раз.

"Це однозначно допоможе, на сьогодні у нас близько 400 тис ветеранів. І це дійсно тільки атовців. Якщо ще добавити ветеранів війни, афганців - то це дуже велика цифра. Це має бути абсолютно нова структура. Яка дійсно допоможе в медицині, відновити соціальний статус", - говорит Вадим Свириденко, уполномоченый президента Украины по вопросам реабилитации ветеранов АТО.

По словам Третьякова, на бывших военных элементарно наживаются. Свернуть коррупционные схемы - одна из главных задач, считает глава Комитета. Контролировать поток госсредств будет новое ведомство.

"За основу мы будем брать опыт американцев. То есть, три департамента основных, первое - это медицина, второе - социалка, куда войдут все соцльготы. И третий департамент - это мемориал. Смысл министерства очень прост - военнослужащий от момента призыва до похорон должен быть сопровожден государством", - говорит Александр Третьяков.

Кандидатов на новое министерское кресло еще не подбирали. Проект создания Министерства по вопросам ветеранов будет готов через несколько месяцев. Для этого создадут рабочую группу. После чего отправят на голосование в парламент.