Кадровая лихорадка. После вчерашней отставки Госсекретаря, Америка погрузилась в обсуждения - когда утвердят новую кандидатуру. А помешать этому неожиданно решили правозащитники. Какие грехи "откопали"- знает Дмитрий Анопченко.

Он выглядел мрачно, слегка дрожащим голосом зачитал короткое прощальное заявление с листка бумаги и ушел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Так в Госдепартаменте завершилась эпоха Тиллерсона. Недолгая эпоха. Теперь здесь ждут Майка Помпео.

Сомнений в том, что он займет кресло - никаких, вопрос только в том, когда это произойдет. Ведь одного только желания Трампа мало, необходимо голосование в Конгрессе.

Проблем вроде бы не предвиделось: "мы будем действовать так быстро, как только сможем", - сказали журналистам в кулуарах Конгресса члены сенатского комитета по международным делам - а именно им предстоит провести формальную процедуру утверждения перед тем, как кандидатуру Помпео вынесут в зал. Но неожиданно вмешались правозащитники.

Amnesty International, Human Rights Watch, множество других правозащитных организаций. Все они теперь заявляют - Помпео - недостойный кандидат в Госсекретари, и его бывший зам, Джина Хаспел, не может занять должность руководителя ЦРУ. Обвинения - громкие, - "причастность к пыткам".

Правозащитники уверяют - в отношении Хаспел даже ордер на арест в Европе просили выдать. А Помпео одобрял допросы в тайных тюрьмах ЦРУ. Скандал - неимоверный, масла в огонь даже Сноуден сейчас подлил - подтвердил эти факты, уточнив что Хаспел - якобы доказательства уничтожала. Джон Маккейн уже поспешил заявить - будем детально разбираться.

А значит, с наскока утвердить нового госсекретаря все же не удастся. В итоге за него явно проголосуют - сбоя не будет, не тот случай. Но и демократы,и республиканцы, воспользовавшись скандалом, выторгуют у Трампа все что только можно - в обмен на свою поддержку и голоса.