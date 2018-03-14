Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом он объявил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает Aktuality.

"Сегодня я посетил президента Андрея Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", - сказал Фицо.

При этом Фицо поставил три условия своей отставки, в частности, должность премьер-министра должна остаться за его партией, президент должен пообещать уважать коалиционное соглашение и уважать результаты выборов 2016 года.

Напомним, министр МВД подал в отставку.