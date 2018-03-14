В Солнечной системе заметили загадочный объект, который, по словам ученых, может быть той самой планетой, о существовании которой говорили еще в доисторические времена, а именно о Нибиру.

Среди ученых продолжаются споры о таинственной девятой планете Солнечной системы Нибиру, существование которой еще никому не удалось опровергнуть, передает u-news.com.ua.

Недавно астрономы получили очередное доказательство того, что за поясом Койпера находится массивное небесное тело. Некоторые эксперты считают, что это и есть таинственная Нибиру, которая призвана уничтожить все живое на Земле, так как при приближении к Солнцу планета сеет хаос и разрушения.

Ученые убеждают, что если такое и произойдет, то пройдет минимум через 15 тысяч лет. Объект находится довольно далеко от нас. В любом случае, угроза существует и загадочная планета все больше привлекает к себе внимание исследователей.

Напомним, к Земле приближается астероид.