К Земле мчится планета-убийца [ Редактировать ]
В Солнечной системе заметили загадочный объект, который, по словам ученых, может быть той самой планетой, о существовании которой говорили еще в доисторические времена, а именно о Нибиру.
Среди ученых продолжаются споры о таинственной девятой планете Солнечной системы Нибиру, существование которой еще никому не удалось опровергнуть, передает u-news.com.ua.
Недавно астрономы получили очередное доказательство того, что за поясом Койпера находится массивное небесное тело. Некоторые эксперты считают, что это и есть таинственная Нибиру, которая призвана уничтожить все живое на Земле, так как при приближении к Солнцу планета сеет хаос и разрушения.
Ученые убеждают, что если такое и произойдет, то пройдет минимум через 15 тысяч лет. Объект находится довольно далеко от нас. В любом случае, угроза существует и загадочная планета все больше привлекает к себе внимание исследователей.
Напомним, к Земле приближается астероид.
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