15 марта в метро Киева закроют три станции [ Редактировать ]
15 марта в связи с проведением матча "Динамо" -"Лацио" в Киеве временно закроют 3 станции метро.
Об этом говорится в сообщении пресс-службе Киевского метрополитена.
"В связи с проведением матча, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход", - говорится в сообщении.
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