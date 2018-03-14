15 марта в связи с проведением матча "Динамо" -"Лацио" в Киеве временно закроют 3 станции метро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе Киевского метрополитена.

"В связи с проведением матча, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход", - говорится в сообщении.

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