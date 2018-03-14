ДТП под Черновцами: авто влетело в грузовик, погибли люди (видео) [ Редактировать ]
В Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.
Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового Hyundai Elantra.
58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась совершить разворот с правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.
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