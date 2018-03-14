У Дніпрі втікачі вчинили смертельну ДТП

У Дніпрі злочинці, тікаючи від патрульної поліції, зчинили масштабну ДТП. Одна людина загинула. Намагаючись сховатися від поліцейських, крадії на Audi врізалися в Lanos. Той, своєю чергою, зачепив маршрутку та влетів у інший легковик. Внаслідок ДТП водій Lanos загинув.