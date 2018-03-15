Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся падении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $64,75 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $60,90 за баррель.

Ранее в НБУ назвали причину падения курса доллара в Украине.