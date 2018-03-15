В Пакистане мощный взрыв унес жизни девяти человек [ Редактировать ]
В городе Лахор (Пакистан) взрыв возле контрольно-пропускного пункта унес жизни девяти человек, передает Geo News.
В результате произошедшего пострадали 25 человек, 13 из них - правоохранители.
Правоохранители рассматривают две версии случившегося: атака смертника и предварительная закладка взрывного устройства.
Накануне в Техасе неизвестные взорвали бомбы на пороге жилых домов.
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