Чем полезен гранат: удивительные свойства фрукта [ Редактировать ]
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Гранат - это не только любимое лакомство, но и настоящее лекарство, которое поможет сохранить здоровье и ясность ума.
Именно гранатовый сок выдают донорам после сдачи крови. Одно из главных свойств фрукта - способность восстанавливать кровь, повышать уровень гемоглобина и укреплять стенки сосудов.
В гранате содержится ударная доза витамина С, а это поможет справиться с простудами.
Витамины Р, B6 и В12 содержатся в гранатах в большом количестве и помогают улучшить память, укрепить нервную систему и ускорить кроветворение.
В одном плоде граната содержится 40% суточной дозы витаминов для человека.
Дубильные вещества, содержащиеся в гранате отлично справляются с болезнетворными инфекциями.
Регулярное употребление гранатов уменьшает последствия влияния радиации на организм и снижает риск развития рака желудка.
Антиоксидантов в гранате больше, чем в зеленом чае.
Ранее мы рассказывали о том, чем полезен имбирь и почему его обязательно нужно включить в рацион.
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