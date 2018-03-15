Гранат - это не только любимое лакомство, но и настоящее лекарство, которое поможет сохранить здоровье и ясность ума.

Именно гранатовый сок выдают донорам после сдачи крови. Одно из главных свойств фрукта - способность восстанавливать кровь, повышать уровень гемоглобина и укреплять стенки сосудов.

В гранате содержится ударная доза витамина С, а это поможет справиться с простудами.

Витамины Р, B6 и В12 содержатся в гранатах в большом количестве и помогают улучшить память, укрепить нервную систему и ускорить кроветворение.

В одном плоде граната содержится 40% суточной дозы витаминов для человека.

Дубильные вещества, содержащиеся в гранате отлично справляются с болезнетворными инфекциями.

Регулярное употребление гранатов уменьшает последствия влияния радиации на организм и снижает риск развития рака желудка.

Антиоксидантов в гранате больше, чем в зеленом чае.

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