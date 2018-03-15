Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, быстро снижается. За сутки биткоин потерял почти 11%. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $8 281,25

Капитализация криптовалюты - $140 114 402 344

Стоимость других популярных криптовалют также снизилась:

Ethereum $618,11

Ripple $0,700311

Bitcoin Cash $946,42

Litecoin $161,78

Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.