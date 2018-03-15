Цена биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, быстро снижается. За сутки биткоин потерял почти 11%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $8 281,25
Капитализация криптовалюты - $140 114 402 344
Стоимость других популярных криптовалют также снизилась:
Ethereum $618,11
Ripple $0,700311
Bitcoin Cash $946,42
Litecoin $161,78
Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.
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