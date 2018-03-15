Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

15 марта многие знаки зодиака столкнутся с проблемами разной сложности. Нужно будет проявить смекалку и умение договариваться.

Овен

Постарайтесь искать хорошее во всех событиях, даже тех, которые кажутся негативными.

Телец

Сегодня хороший день, чтобы начать дела, которые расчитаны на долгие сроки. Заранее готовьтесь к разговорам с людьми, от которых хотите что-то получить.

Близнецы

В вас проснется небывалая упрямость и это может вызвать конфликты на работе. Постарайтесь держать себя в руках.

Рак

Будьте искренни с близкими. Не зная всех мотивов вашего поведения, они могут неправильно трактовать ваши слова и действия.

Лев

Вас ждет огромное количество важных дел, но вы обязательно справитесь. Проявите пунктуальность и ответственность.

Дева

С осторожностью относитесь к предложениям, которые поступают от незнакомых людей, есть риск столкнуться с жульничеством.

Весы

Не давайте негативным эмоциям ни единого шанса овладеть вами, это может привести к серьезным последствиям и в карьере, и в отношениях с близкими.

Скорпион

Вас ждет целый ворох небольших сложностей. Не расстраивайтесь по пустякам, чем быстрее начнете решать проблемы, тем лучше.

Стрелец

Все свои силы направьте на добрые дела. Все, что вы сейчас сделаете, в ближайшее время вернется.

Козерог

Если действительно хотите получить желаемое, берите быка за рога и добивайтесь своего. Если будете сидеть сложа руки, день пройдет впустую.

Водолей

Вас ждут небольшие трудности в отношениях с любимыми людьми, есть риск поссориться из-за мелочи.

Рыбы

Постарайтесь применить новые методы к решению затянувшихся неприятностей. Не бойтесь экспериментировать.

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