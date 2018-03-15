В Сенегале после падения вертолета 13 человек пропали без вести (иллюстрация) Источник: Pixabay

На юго-западе Сенегала военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение, передает Europe 1.

На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа.

Пока спасателям удалось обнаружить 7 выживших, остальные числятся пропавшими без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о крушении истребителя возле Флориды.