В Сенегале после падения вертолета 13 человек пропали без вести [ Редактировать ]
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На юго-западе Сенегала военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение, передает Europe 1.
На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа.
Пока спасателям удалось обнаружить 7 выживших, остальные числятся пропавшими без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о крушении истребителя возле Флориды.
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