Погода на 15 марта: в Украину возвращается зима [ Редактировать ]
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В четверг, 15 марта, в Украине начнется похолодание, которое достигнет пика 17-19 числа. На всей территории ожидается пасмурная погода, в некоторых регионах пойдет снег, передает Gismeteo.
В западных областях ночью температура воздуха составит +1...+4 °С, днем столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+9 °С.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −5...+2 °С, днем температура воздуха составит +1...+4 °С, за исключением Винницкой, Житомирской и Кировоградской областей (+5...+9 °С).
На востоке страны ночью ожидается +1...+2 °С, днем температура воздуха составит +2...+8 °С.
В южной части ночью прогнозируется +2...+4 °С, днем воздух прогреется до +6...+10 °С.
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