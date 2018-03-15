Зима повертається: синоптики прогнозують різке похолодання [ Редактировать ]
На Прикарпатті - піднімається рівень води в річках. Найвище в Дністрі та Пруті - на півтора метра. Вода вийшла з берегів і подекуди вже дісталася людських городів.
В обласному центрі гідро-метеорології заспокоюють - вода вже пішла на спад.
Натомість - уже цими вихідними Україну чекає суттєве похолодання. По всій країні температура знизиться до 16 градусів морозу, на півдні до мінус десяти. Прогнозують сильні снігопади і пориви вітру понад 20 метрів на секунду.
"Вже на вихідні у зв'язку із проходженням холодних повітряних мас із Скандинавії буде антициклон і уже субота неділя буде понижена температура в суботу до "мінус 5", а в неділю буде сягати до позначки навіть "мінус 14" градусів. Очікуємо на неділю і понеділок снігопади у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу. До нас знову завітає зима", - повідомив Володимир Фригович, керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.
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