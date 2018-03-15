Вера Брежнева в кожаном купальнике шокировала поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Вера Брежнева показала фото в ярко красном кожаном купальнике. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Тогда и я с тобой на века. Ты - судьба", - написала она.
Подписчики в восторге от образа артистки и не устают комментировать фото.
"Оригинально! Классно все! Как ярко! Шикарное фото", - пишут поклонники Веры.
Тогда и я с тобой навек. Ты - судьба. #ТЫМОЙЧЕЛОВЕК ❤
Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)
Напомним, ранее Вера Брежнева восхитила поклонников ярким снимком.
по теме
Вера Брежнева восхитила поклонников (фото)
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками весенним снимком с прогулки.
Эмму Уотсон заметили на романтическом свидании с новым парнем (фото)
В Лос-Анджелесе актрису Эмму Уотсон заметили с звездой сериала "Хор" по имени Корд Оверстрит.
Вера Брежнева покорила поклонников сексуальным образом (фото)
Певица Вера Брежнева предстала перед публикой в сексуальном образе.
Ольга Сумская поделилась редким снимком
Ольга Сумская поделилась редким фото своей дочери.
Надя Дорофеева удивила смелым образом без нижнего белья (фото)
Украинская певица Надя Дорофеева удивила подписчиков новым фото, на котором предстала в смелом образе.