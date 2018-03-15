Украинская певица Вера Брежнева показала фото в ярко красном кожаном купальнике. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Тогда и я с тобой на века. Ты - судьба", - написала она.

Подписчики в восторге от образа артистки и не устают комментировать фото.

"Оригинально! Классно все! Как ярко! Шикарное фото", - пишут поклонники Веры.

Напомним, ранее Вера Брежнева восхитила поклонников ярким снимком.