Надію Савченко викликали на допит до СБУ [ Редактировать ]
Сьогодні в СБУ мають допитати Надію Савченко. Вона проходить як свідок у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни та плануванні терактів.
Напередодні Генпрокурор Юрій Луценко заявив - якщо нардеп не з'явиться на допит, він внесе подання до Ради про зняття з неї депутатської недоторканності, затримання і арешт.
Відомо, що ввечері Савченко повернулась з-за кордону, де за її словами, була у справах.
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