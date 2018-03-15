Надію Савченко викликали на допит до СБУ

Сьогодні в СБУ мають допитати Надію Савченко. Вона проходить як свідок у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни та плануванні терактів.

Напередодні Генпрокурор Юрій Луценко заявив - якщо нардеп не з'явиться на допит, він внесе подання до Ради про зняття з неї депутатської недоторканності, затримання і арешт.

Відомо, що ввечері Савченко повернулась з-за кордону, де за її словами, була у справах.