Президента-втікача Януковича допитають у режимі відео-конференції [ Редактировать ]
Віктора Януковича допитають у режимі відео-конференції. Так вирішив Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу про держзраду президента-втікача.
І адвокати, і прокурори на віддалений допит - погодилися.
Напередодні суд цілий день вивчав документи звинувачення. Суддя закликав сторони вже зараз готуватися до дебатів, які призначили на 18 і 19 квітня. Втім, захист наполягає на відео-допиті ще одного свідка - з Мінська. А для цього знадобиться час. Сторона звинувачення - категорично проти затягування процесу.
"Допит про міжнародно-правову допомогу може бути виконаний за місяць - півтора, два місяці. А саме за цей термін тільки має бути відправлена повістка. Тому, ми сподіваємося рішення суду що він дасть можливість допитати свідка з території республіки Білорусь", - заявив Ігор Федоренко, адвокат Віктора Януковича.
"Сторона захисту вже вчетверте довела що вони не готові до вивчення своїх же матеріалів, своїх доказів. У зв'язку з цим було перенесено судові засідання на інші дати. Також було встановлено, що сторона захисту не забезпечила прибуття своїх свідків, встановлених судом", - наголосив Руслан Кравченко, прокурор головної військової прокуратури України.
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