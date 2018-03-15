Канал надходження зброї із зони АТО перекрили в Чернігові. Злочинне угруповання, організував місцевий житель. До нього входило 5 людей. Двоє з них - працівники патрульної поліції.

За даними правоохоронців, ділки встигли продати автоматичну зброю з глушником, близько 20 гранат та патрони різного калібру.

Під час обшуку в них знайшли 2 гранатомети, гранати, пістолети різних модифікацій та близько 2 тисяч набоїв різного калібру.