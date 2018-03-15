Масові страйки у Словенії змусили прем'єр-міністра подати у відставку [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Словенії Мирослав Церар подав у відставку.
Через те, що Верховний суд скасував результати референдуму, на якому люди висловилися за будівництво нової залізниці. Це був урядовий проект вартістю мільярд євро.
Ще однією причиною є страйки вчителів і держ-службовців. Напередодні 40 тисяч педагогів у Словенії не вийшли на роботу - вже вдруге за рік. Більшість шкіл і дитсадків були зачинені. Освітяни вимагають від уряду підвищення зарплат. Кажуть: їм доводиться працювати більше, а отримують вони щороку менше - близько 160 євро на місяць.
Якщо уряд не піде на поступки, педагоги обіцяють страйкувати і наступного місяця.
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