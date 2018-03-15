Прем'єр-міністр Словенії Мирослав Церар подав у відставку.

Через те, що Верховний суд скасував результати референдуму, на якому люди висловилися за будівництво нової залізниці. Це був урядовий проект вартістю мільярд євро.

Ще однією причиною є страйки вчителів і держ-службовців. Напередодні 40 тисяч педагогів у Словенії не вийшли на роботу - вже вдруге за рік. Більшість шкіл і дитсадків були зачинені. Освітяни вимагають від уряду підвищення зарплат. Кажуть: їм доводиться працювати більше, а отримують вони щороку менше - близько 160 євро на місяць.

Якщо уряд не піде на поступки, педагоги обіцяють страйкувати і наступного місяця.