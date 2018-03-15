У Японії різко зросла кількість злочинів, скоєних людьми похилого віку. Отож дедалі більше японських в'язниць перетворюються на будинки для літніх людей. Як місцеві буцегарні реагують на демографічні зміни - дивіться далі.

Цьому худорлявому чоловікові - 92 роки. Щоранку він, виснажений та прикутий до візка, повільно розтягується. Виконувати фізичні вправи йому допомагає доглядач. Так щодня тренуються десятки хворих в'язнів похилого віку. Серед них - засудженні за вбивство, зґвалтування, підпал та інші тяжкі злочини. Проте для місцевого тренера вони - лише пацієнти.

"Мені вже 65. Невдовзі я й сам потребуватиму догляду. Тож намагаюся не думати про те, що вони злочинці. Я лише хочу допомогти людям, старшим за мене", - говорить Шигейсі Ягі, тюремний тренер.

Ця в'язниця в японській префектурі Токусима більше нагадує притулок для літніх людей. Боротьба зі збільшенням злочинців у віці - справжній виклик для місцевої адміністрації. За даними японського уряду, майже 20 відсотків ув'язнених в країні - старші шістдесяти. Для порівняння - у США два роки тому таких було втричі менше.

"Я страждаю від хвороби серця, а тому часто непритомнію", - говорить ув'язнений.

Цьому в'язневі - 81. Його засудили за вбивство таксиста ще 60 років тому. Разом з іншими літніми злочинцями чоловіка тримають в окремому корпусі.

"Я тренуюся щодня. Особливо приділяю увагу ногам і стегнам, аби залишатися у формі та працювати після звільнення", - говорить ув'язнений.

На підтримання стану здоров'я таких в'язнів японський уряд виділив близько півмільйона доларів. Гроші йдуть на оплату праці додаткового медичного персоналу.

"В'язниця - це виправно-виховний заклад. Тому ми повинні спонукати ув'язнених до роботи. Якщо хвороба прикує їх до ліжка, вони вже не зможуть працювати", - Кенді Ямагучі, голова лікувальної частини закладу для ув'язнених.

За статистикою, в Японії кожен з чотирьох колишніх засуджених, віком за 65, повертається до тюрми протягом двох років після звільнення.