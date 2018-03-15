В среду ночью, 14 марта, в Харькове начался сильный снегопад. В области прогнозируются сильный ветер и метель. Об этом сообщает новостной портал Город Х.

"С обеда лил дождь, а сейчас стеной метет снег", - пожаловалась харьковчанка Наталья.

Водитель Сергей отметил, что "на дорогах только подтаяло, можно проехать, и снова заметает".

"Из-за нечищеных дорог, раскатали до грязи газон возле дома, по которому все объезжают обледеневший асфальт", - отметил он.

"Как только снегопад в городе, так прям коллапс - домой не доехать, маршруток и троллейбусов нет. Хоть на работе оставайся", - сообщила Елена.

Напомним, что киевлян рассмешила уборка снега коммунальщиками.