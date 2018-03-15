На Закарпатье зацвела долина шафранов (фото) [ Редактировать ]
В Закарпатской области, в районе Мукачево, массово зацвели шафраны. Фото цветущих полян обнародовало Мukachevo.net.
В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.
Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.
Напомним, что в Киеве зацвели десятки тысяч тюльпанов.
по теме
Вера Брежнева в кожаном купальнике шокировала поклонников (фото)
Украинская певица Вера Брежнева показала фото в ярко красном кожаном купальнике.
Украинка снялась для всемирно известного бренда (фото)
Украинка Настя Бобровская снялась в новой рекламной кампании одного из самых популярных современных косметических брендов Milk Makeup.
Вера Брежнева восхитила поклонников (фото)
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками весенним снимком с прогулки.
Эмму Уотсон заметили на романтическом свидании с новым парнем (фото)
В Лос-Анджелесе актрису Эмму Уотсон заметили с звездой сериала "Хор" по имени Корд Оверстрит.
Вера Брежнева покорила поклонников сексуальным образом (фото)
Певица Вера Брежнева предстала перед публикой в сексуальном образе.