Алименты в Украине: минимальные выплаты хотят увеличить [ Редактировать ]
Министерство юстиции готовит изменения в законодательство, согласно которым могут увеличить размер минимальных алиментов. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает УНИАН.
"Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержание ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье", - сказал Петренко.
Он добавил, что будет лично выступать с инициативой ввести норму, согласно которой у детей будет право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями.
Напомним, что Гройсман пообещал жесткие меры против неплательщиков алиментов.
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