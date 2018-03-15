Взрыв в Киеве: мужчина бросил гранату в полицейских [ Редактировать ]
В Киеве, в Деснянском районе, на проспекте Маяковского, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. Предполагается, что была использована граната. Об этом сообщает "Страна".
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, или это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.
От взрыва устройства были повреждены полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.
По предварительным данным, полицейские серьезно не пострадали. На месте событий был человек в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, что напал на полицейских.
Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.
Напомним, что в Техасе взорвали бомбы на пороге жилых домов.
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