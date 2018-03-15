Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана внести подання на призначення міністра охорони здоров'я. Політик переконаний, діяльність в.о. міністра Уляни Супрун є незаконною.

"В результаті політичної безвідповідальності та так званої медичної реформи, яка насправді мала б переслідувати мету - доступність і якість послуг, ми маємо протилежне - закриття мережі лікарняних закладів, скорочення медичних працівників, обмеження конституційного права українців на отримання медичної допомоги", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".