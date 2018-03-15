Медреформа в Україні: Олег Ляшко закликав розслідувати діяльність Уляни Супрун [ Редактировать ]
Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана внести подання на призначення міністра охорони здоров'я. Політик переконаний, діяльність в.о. міністра Уляни Супрун є незаконною.
"В результаті політичної безвідповідальності та так званої медичної реформи, яка насправді мала б переслідувати мету - доступність і якість послуг, ми маємо протилежне - закриття мережі лікарняних закладів, скорочення медичних працівників, обмеження конституційного права українців на отримання медичної допомоги", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".
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