В Одесі зупинили наркотрафік з Близького сходу [ Редактировать ]
В Одесі зупинили контрабанду психотропів з-за кордону. Наркотрафік організував іноземець.
"Товар" з Близького Сходу через країни ЄС переправляли поштою. Правоохоронці затримали злочинця, коли той отримував посилку з черговою партією екстазі на майже 200 тисяч гривень.
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