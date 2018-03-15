Контрабандисти намагалися переправити до Молдови 35 бочок спирту

Правоохорнці з'ясували, що машину завантажили на комбінаті у селі Немія. Під час обшуків там поліція знайшла ще 16 бочок, щоправда спирт з них встигли вилити просто на землю. Про злочин свідчив відповідний запах та сліди на грунті.