Українські прикордонники перекрили канал постачання контрабандних цигарок (відео) [ Редактировать ]
Контрабандних цигарок на майже 70 тисяч гривень вилучили прикордонники за минулу добу.
Найбільшу партію - понад тисячу пачок - намагалися перевезти через пункт пропуску "Доманове".
Тютюном спритник нашпигували паливний бак, передні сидіння та колеса автівки. Іще по півтисячі пачок прикордонники виявили під час огляду 3 автівок на пропускних пунктах "Рава Руська" та "Шегині".
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