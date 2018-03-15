Компания из Сингапура ST Kinetics займется разработкой боевого дрона. На платформе четырехлучевого октокоптера установят оружие. Использовать такую компоновку будут для полицейских миссий.

В качестве основоного оружия на дрон установят пулемет Ultimax 100 весом 4.9 кг, который также производит ST Kinetics.

Новинку оснастят тепловизором, видеокамерой высокой четкости, аккумулятором, рассчитанным на полчаса автономной работы, а также особой подвесной системой, которая также выполняет роль компенсатора отдачи.

Проототипы дроны появятся уже в 2019 году.

Ранее в сети появилось видео восстания машин.