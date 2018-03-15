Австралійська пенсіонерка виловила гігантську рибину (відео) [ Редактировать ]
60-кілограмовий вилов.
В австралійському містечку Перт літня жінка зловила рибу завдовжки - 162 сантиметри - більше за зріст її самої.
Майже 40 хвилин троє чоловіків допомагали старенькій тягти морського окуня з води.
На риболовлю жінку покликав її син. Бабця каже, цього вилову її сім'ї вистачить на кілька місяців.
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