У Новій Зеландії створили безпілотне авіа-таксі [ Редактировать ]
У Новій Зеландії тестують безпілотні летючі таксі.
Такий транспорт може підніматися на висоту 900 метрів і розвиває швидкість до 150 кілометрів на годину. Крилате таксі здатне перевозити двох пасажирів на відстань 100 кілометрів. Траєкторію польоту розраховують три бортових комп'ютери. У разі небезпеки в машини спрацьовує парашут.
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