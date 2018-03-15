Производители гаджетов готовы представить гнущиеся устройства (видео)

Почему Google запрещает американским пользователям покупать бургундское вино? Зачем тайванцы сметают с прилавков туалетную бумагу? И кто стал символом летней олимпиады в Токио? Об этом и не только - в нашем обзоре.