Пару тасманійських дияволів показали відвідувачам в американському зоопарку Сан-Дієго.

Сумчастих привезли наприкінці минулого року зі звіринцю в австралійському місті Даббо. Увесь цей час за ними наглядали ветеринари.

Тасманійським дияволам - по два роки. Працівники зоопарку розповідають - вони мають різні характери. Дівчинка - сором'язлива, а хлопчик, навпаки, - товариський.

Цей вид під загрозою зникнення, бо тварини хворіють на рідкісний тип вірусного раку.