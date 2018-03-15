У США відвідувачам зоопарку показали тасманійських дияволів [ Редактировать ]
Пару тасманійських дияволів показали відвідувачам в американському зоопарку Сан-Дієго.
Сумчастих привезли наприкінці минулого року зі звіринцю в австралійському місті Даббо. Увесь цей час за ними наглядали ветеринари.
Тасманійським дияволам - по два роки. Працівники зоопарку розповідають - вони мають різні характери. Дівчинка - сором'язлива, а хлопчик, навпаки, - товариський.
Цей вид під загрозою зникнення, бо тварини хворіють на рідкісний тип вірусного раку.
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