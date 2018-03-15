У Хорватії через повені оголосили надзвичайний стан (відео) [ Редактировать ]
Масштабні повені загрожують Хорватії - через зливи і раптове танення снігу.
Наразі найбільше постраждало містечко Костайніца на кордоні з Боснією. З берегів вийшла місцева річка Уна.
Вулиці опинилися під водою, підтоплені підвали. Влада оголосила надзвичайний стан. Тамтешні мешканці зводять барикади, щоб зупинити велику воду. Через зсув ґрунту зруйновано сім будинків. Синоптики попереджають - повені невдовзі дошкулятимуть й іншим регіонам.
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