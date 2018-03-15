У Британії через негоду оголосили найвищий рівень небезпеки

Рівень небезпеки погодних умов у Британії підняли з "помаранчевого" до "червоного". Це означає, що тепер існує реальна загроза для життя людей. В країні лютує Сибірський антициклон і вже чутно наближення шторму "Емма", що суне з Португалії.