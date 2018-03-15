Инфоповоды никак не пройдут мимо вас. Фото pixabay

Популярная соцсеть Twitter тестирует алгоритм продвижения новостей-тренда в топ ленты. Сейчас функция в основном контролируется людьми, но разработчики планируют полностью перейти на алгоритмы машинного обучения.

Как только прогремит какое-нибудь большое событие, твиты других пользователей и новостных каналов по этой теме переместятся вверх вашего новостного фида. Таким образом, самые горячие инфоповоды никак не пройдут мимо вас и будут всегда на слуху.

Нововведение похоже на функцию Twitter Happening Now, которая объединяет твиты о текущих событиях вместе и обычно используется для освещения крупных спортивных мероприятий.

Тем временем в Instagram появилась новая функция.