Twitter тестирует новый алгоритм новостной ленты [ Редактировать ]
Популярная соцсеть Twitter тестирует алгоритм продвижения новостей-тренда в топ ленты. Сейчас функция в основном контролируется людьми, но разработчики планируют полностью перейти на алгоритмы машинного обучения.
Как только прогремит какое-нибудь большое событие, твиты других пользователей и новостных каналов по этой теме переместятся вверх вашего новостного фида. Таким образом, самые горячие инфоповоды никак не пройдут мимо вас и будут всегда на слуху.
Нововведение похоже на функцию Twitter Happening Now, которая объединяет твиты о текущих событиях вместе и обычно используется для освещения крупных спортивных мероприятий.
Тем временем в Instagram появилась новая функция.
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