Авторы "Игры престолов" раскрыли детали финального сезона [ Редактировать ]
Финальный сезон "Игры престолов" станет смертельным для многих героев сериала. Об этом сообщила вице-президент канала НВО Франческа Орси.
Сценарий заключительного сезона оказался одним из самых впечатлительных моментов в жизни съемочной группы.
"Ни один из актеров не видел сценария до этого, и вдруг их герои начинают один за другим умирать. А ближе к концу многие опускали головы, и на глазах у них были слезы", - рассказала Франческа Орси.
В НВО заверили, что финал сезона будет вдохновляющим, несмотря на огромное количество смертей. После завершения чтения сценария вся группа встала и молча аплодировала около двадцати минут. Финальный сезон, предположительно, выйдет на экраны в 2019 году, в нем будет шесть эпизодов. После окончания "Игры престолов" НВО займется созданием нескольких спиноффов сериала.
Тем временем Джордж Мартин перенес выход последней книги "Игра престолов".
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