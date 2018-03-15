Житель города Хантсвилл, США, хотел убить таракана, но в итоге устроил пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает AL.com.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как Кристофер Джозеф Рейди зажигалкой поджигает доску объявлений в вестибюле. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, благодаря чему не пострадало имущество и обошлось без человеческих жертв.

Пожарные заметили следы умышленного поджога, о чем проинформировали местный отдел полиции. Стражи порядка после просмотра видео быстро установили личность поджигателя. Оказавшись в полицейском участке, 55-летний американец не стал отрицать свою вину. В оправдание он заметил, что во всем виноват таракан.

Напомним, мужчина сгорел заживо в собственном доме.