После того, как в Нацбанке Украины заявили, что прекращают чеканку монет номиналами 1, 2, 5 копеек и монет номиналом 25 копеек, стало ясно, что со временем количество монет будет уменьшаться.

Если в кассе или у покупателя нет монет, то с 1 июля будут установлены следующие правила округления:

- сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы.

При безналичных расчетах округление проводиться не будет, рассказали В НБУ, передает kp.ua.

Кроме того, возник вопрос как повлияет замена бумажных гривен металлическими на разные сферы жизни граждан.

Отмечается, что нововведение отразится на работе кондукторов в транспорте. Теперь им чаще придется иметь дело с металлическими деньгами, а значит вес дневной выручки увеличится.

Также придется заняться переделкой автоматов по продаже напитков или кофе. Если сейчас они принимают мелкие купюры, то теперь придется их оборудовать монетоприемниками.

Такая же ситуация будет и в метро. Сейчас в столичном метрополитене можно купить жетон в автомате, который принимает купюры в 5 и 10 гривен. Теперь и его нужно оснащать монетоприемником. Добавится работы инкассаторам и кассирам банков.

"Сопровождения монет будет стоить больше, чем банкнот, поскольку перевозки нуждается в большем количестве авто инкассаторов. С другой стороны, все большее увеличение доли электронных платежей приводит к меньшему использования наличных денег", - пояснил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как сообщалось Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Кроме того, НБУ показал новые монеты-гривны.