В России из самолета высыпались 9 тонн золота (фото) [ Редактировать ]
В Якутске у самолета при взлете оторвало створку люка, в результате чего на взлетную полосу высыпалось золото. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишут "Вести".
Как отмечается, во время взлета у грузового самолета Ан-12 авиакомпании Нимбус воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.
В настоящее время проводится проверка причин ЧП. Известно, что к вылету самолет готовили техники, которые входят в состав экипажа.
Самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе.
Напомним, разбился истребитель военно-морского флота США.
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