Процедура на 100 % смертельна и стоит 10 тысяч долларов. Фото NECTOME

Способ сохранить человеческий мозг в целости и сохранности на сотни и даже тысячи лет, превратив его в кусок замороженного стекла нашла компания Nectome, патронируемая известным бизнес-инкубатором Y Combinator.

Есть только один нюанс: за шанс быть воскрешенным в будущем человек должен умереть в настоящем, уточнили в Массачусетском технологическом институте.

Так, разработанный химический раствор позволяет сберечь клетки на нанометровом уровне и сохранить коннектом - "карту мозга", которая впоследствии поможет воссоздать сеть синапсов, связывающих нейроны, утверждает глава стартапа, выпускник вышеназванного института Роберт Макинтайр.

Когда-нибудь в будущем, говорит он, ученые найдут способ оцифровать мозг и превратить сознание человека в компьютерную симуляцию.

Желающим воспользоваться услугой предлагается внести депозит в размере 10 тысяч долларов и записаться в список ожидания, который к настоящему моменту насчитывает 25 человек.

Процедура, по словам Макинтайра, "на 100 процентов смертельна", при этом, в отличие от крионики (замораживания только что умерших людей), пациент обязательно должен быть жив.

Однако умирать прямо сейчас необязательно: это можно сделать, например, во время неизлечимой болезни.

В Nectome весьма серьезно настроены на то, чтобы создать успешный бизнес на умертвлении людей. Стартапу помогает ведущий нейробиолог Массачусетского технологического института Эдвард Бойден, а недавно Фонд сохранения мозга присудил ему научную премию в размере 80 тысяч долларов за технологию, которая настолько хорошо сохранила мозг свиньи, что при помощи электронного микроскопа можно было разглядеть каждый синапс.

Компания рассчитывает, что ее услуги будут легальны на территории некоторых штатов США. В Калифорнии, например, два года назад был принят "Закон о возможности прекращения жизни", разрешающий добровольный уход из жизни тяжелобольным пациентам. Эвтаназия также разрешена в Орегоне, Вашингтоне, Монтане и Вермонте.

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