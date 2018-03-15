Ради освобождения украинских заложников, которых держат на территории России, Украина готова отдать более 20 российских граждан, которые были задержаны на Донбассе. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, сообщив об итогах заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 14 марта.

По вопросу освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати русских "настамнетов".

"Мы готовы передать их России в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", – написала Геращенко.

Кроме того, по ее словам, одним из ключевых вопросов на заседании подгруппы было открытие КПВВ "Золотое". Но, как отметила политик, боевики выступили категорических против этого и выдвинули свое условие.

"Ситуация с КПВВ "Золотое" даже не заблокирована, а намертво зацементирована ОРЛО, все предыдущие обещания разрушенные и перечеркнуты, ОРЛО пошли в категорический отказ улучшить гуманитарное сообщение на пострадавших от войны территориях, и заявили, что в Золотом пропускной пункт может быть открыт только одновременно с КПВВ в Счастье", – подчеркнула она.

Напомним, в Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе.