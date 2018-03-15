Обмен заложниками на Донбассе: Геращенко назвала условие [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Ради освобождения украинских заложников, которых держат на территории России, Украина готова отдать более 20 российских граждан, которые были задержаны на Донбассе. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, сообщив об итогах заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 14 марта.
По вопросу освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати русских "настамнетов".
"Мы готовы передать их России в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", – написала Геращенко.
Кроме того, по ее словам, одним из ключевых вопросов на заседании подгруппы было открытие КПВВ "Золотое". Но, как отметила политик, боевики выступили категорических против этого и выдвинули свое условие.
"Ситуация с КПВВ "Золотое" даже не заблокирована, а намертво зацементирована ОРЛО, все предыдущие обещания разрушенные и перечеркнуты, ОРЛО пошли в категорический отказ улучшить гуманитарное сообщение на пострадавших от войны территориях, и заявили, что в Золотом пропускной пункт может быть открыт только одновременно с КПВВ в Счастье", – подчеркнула она.
Напомним, в Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе.
по теме
На Донбассе возле границы заметили похоронные фургоны из России
На этом фургоне имелась надпись "Ритуальные услуги "Харон" (на русском языке).
Минские договоренности: Волкер назвал главную проблему
По мнению специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, Минские договоренности предусматривают все для наступления мира на Донбассе.
Цена оккупации Донбасса для России является высокой - Волкер
Такую позицию он выразил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund.
Країни Балтії стурбовані розширенням російської агресії - МЗС
Міністри закордонних справ Балтійських країн - закликали Вашингтон серйозно поставитися до загроз з боку Росії.
На Харківщині зустріли звільнених з РФ українських прикордонників (відео)
Чотири місяці українці провели в російській в'язниці. Звільнених хлопців відправили гелікоптером до військового госпіталю.