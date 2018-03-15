В Николаеве онкобольных заставили ждать, пока врачи выберут косметику (фото) [ Редактировать ]
Пациенты областной онкологической больницы в Николаеве 40 минут прождали под дверью в приемном отделении, пока медики освободятся и к ним можно будет зайти на прием.
Один из посетителей не выдержал, и зашел в кабинет. Оказалось, медики были "заняты" - рассматривали и выбирали помады для губ и лаки для ногтей.
"Сорок минут, сорок просидел в ожидании за дверью, а когда зашел поинтересоваться в чем заминка и почему мы одни сидим уже почти час перед дверью... честно говоря опешил. Достал лист информации со стенда и спросил, по какому телефону мне позвонить, чтобы здесь навели порядок. Вопрос решился за 5 минут", - написал написал Сергей Савченко в Facebook.
Он также опубликовал несколько фото, сделанных на месте, и прокомментировал их:
"На фото, среда 14.03.18 время 11:10 Вы серьезно думаете что после реформы на рабочем месте не будут красить ногти и губы и барыжить лаком в то время когда их ждут пациенты?", - возмущается Савченко.
Тем временем, в Украине изменили порядок вызова врача на дом.
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