Пациенты областной онкологической больницы в Николаеве 40 минут прождали под дверью в приемном отделении, пока медики освободятся и к ним можно будет зайти на прием.

Один из посетителей не выдержал, и зашел в кабинет. Оказалось, медики были "заняты" - рассматривали и выбирали помады для губ и лаки для ногтей.

"Сорок минут, сорок просидел в ожидании за дверью, а когда зашел поинтересоваться в чем заминка и почему мы одни сидим уже почти час перед дверью... честно говоря опешил. Достал лист информации со стенда и спросил, по какому телефону мне позвонить, чтобы здесь навели порядок. Вопрос решился за 5 минут", - написал написал Сергей Савченко в Facebook.

Он также опубликовал несколько фото, сделанных на месте, и прокомментировал их:

"На фото, среда 14.03.18 время 11:10 Вы серьезно думаете что после реформы на рабочем месте не будут красить ногти и губы и барыжить лаком в то время когда их ждут пациенты?", - возмущается Савченко.

Тем временем, в Украине изменили порядок вызова врача на дом.