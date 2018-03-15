В определенном возрасте у людей появляется желание скрыть от окружающих, сколько им лет. Они ходят на фитнесс, одеваются модно, делают роскошные прически, и окружающие дают меньше лет, чем есть на самом деле.



Но бывает, что какие-то детали все же выдают реальный возраст. Одна из таких деталей – обвисшие щеки. Как же избавиться от такой напасти, вернуть щекам прежнее состояние? Помогут в этом специальные маски для щек, рассказывает LadyHealth:



Первая маска. Яично-творожная.



Для приготовления такой маски нужно взять куриное яйцо, 15 грамм творога и 10 миллилитров виноградного или оливкового масла. Яйцо нужно хорошо взбить, добавить масло и творог. Перемешать до однородной консистенции. Маска готова. Нанести ее на щеки, лицо, через 15 минут смыть.



Вторая маска. Сметанная.



Маска такая подходит идеально для кожи сухой. 80 миллилитров сметаны необходимо перемешать с 20 миллилитрами молока. Сметану лучше всего использовать фермерскую, жирную. Маску нужно нанести на 25 минут. Смыть. Возможно применение такой маски для комбинированной или даже для жирной кожи. Только сметану тогда необходимо взять нежирную, 10%.



Маска третья. Медовая.



Понадобится 30 грамм жидкого меда и лимон. В мед нужно выдавить несколько миллилитров лимонного сока. Кожуру лимона натереть. Немножко лимонной цедры добавить в мед с соком. Перемешивая, довести маску до однородной консистенции. Маску нанести на щеки. Смыть через 25 минут.



Кроме того, пластическая операция позволяет достаточно эффективно справиться с проблемой обвисших щек. Но такие операции, как правило, недешевы. К тому же многие дамы бояться хирургических вмешательств. Маски для щек – хорошая альтернатива таким операциям.

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