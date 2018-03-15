На столичній Троєщині зловмисник жбурнув гранату у поліцейське авто (відео) [ Редактировать ]
Напад на копів у Києві. На Троєщині, коли поліцейські перевіряли документи в одного з жителів району - той жбурнув у патрульне авто гранату.
Речник МВС Артем Шевченко на Facebook повідомив деякі деталі. Вибух стався на зупинці громадського транспорту, пошкоджено поліцейський "Пріус", торгівельний кіоск та павільйон зупинки. Самі ж правоохоронці серйозно не постраждали. Нападника - затримали.
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