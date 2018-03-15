Напад на копів у Києві. На Троєщині, коли поліцейські перевіряли документи в одного з жителів району - той жбурнув у патрульне авто гранату.

Речник МВС Артем Шевченко на Facebook повідомив деякі деталі. Вибух стався на зупинці громадського транспорту, пошкоджено поліцейський "Пріус", торгівельний кіоск та павільйон зупинки. Самі ж правоохоронці серйозно не постраждали. Нападника - затримали.