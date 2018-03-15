Україна скликає Радбез ООН через незаконні російські вибори в окупованому Криму

Україна скликає Радбез ООН - через незаконні російські вибори в окупованому Криму. Про це повідомив Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Засідання відбудеться сьогодні о дев'ятій вечора за київським часом - у довільному форматі. Тож участь зможуть взяти не лише члени Радбезу, а й інші держави.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав світ не визнавати російські вибори в окупованому Криму.