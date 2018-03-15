Обміняти бранців Кремля на російських солдатів, затриманих на Донбасі - запропонувала українська сторона в Мінську. Про це повідомила Ірина Геращенко за підсумками вчорашніх переговорів. Каже, що в Україні - понад два десятки засуджених громадян Росії, які воювали на сході на боці бойовиків. І Україна готова до компромісів задля звільнення українців, утримуваних в полоні на окупованих територіях.

Втім прогресу в переговорах - немає, зазначає Геращенко. Так само, як і в питанні відкриття КПП "Золоте" на Луганщині. Ватажки бойовиків блокують - будь-які контакти українців з окупованих територій.