Загадкова подія в американському штаті Іллінойс. Там знайшли нобелівського лауреата з хімії Еїті Негісі та його дружину, яких шукали з понеділка.

Жінку виявили мертвою на звалищі, а Негісі не зміг пояснити, що сталося.

Сказав лише, що їхав з дружиною на автівці в аеропорт. Його госпіталізували.

Слідчі припускають, пенсіонери заблукали. Учений пішов по допомогу і не повернувся. Слідів насилля на тілі його дружини не виявили, але поліція наполягає на розтині тіла.