У США загадково зникло подружжя нобелівських лауреатів [ Редактировать ]
Загадкова подія в американському штаті Іллінойс. Там знайшли нобелівського лауреата з хімії Еїті Негісі та його дружину, яких шукали з понеділка.
Жінку виявили мертвою на звалищі, а Негісі не зміг пояснити, що сталося.
Сказав лише, що їхав з дружиною на автівці в аеропорт. Його госпіталізували.
Слідчі припускають, пенсіонери заблукали. Учений пішов по допомогу і не повернувся. Слідів насилля на тілі його дружини не виявили, але поліція наполягає на розтині тіла.
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