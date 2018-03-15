Близько трьох сотень курдських демонстрантів - протестували перед американським посольством у Парижі.

Так учасники акції - хотіли привернути увагу США до наступу турецьких військ на сирійську провінцію Африн. Не минулося без сутичок з поліцією.

Правоохоронці зупинили активістів щоб перевірити документи, ті чинили опір і проти мітингарів застосували сльозогінний газ. Кількох людей поранено.

Операцію "Оливкова гілка" турецькі війська розпочали два місяці тому - щоб витіснити курдів з південного кордону країни.