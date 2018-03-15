Криза по Італійськи: у банках Мілана почали відкривати пекарні [ Редактировать ]
Гроші пахнуть - свіжою випічкою.
Принаймні в одному з банків у центрі Мілана. У відділенні відомий кондитер відкрив крамницю із солодощами, аби принаджувати клієнтів.
Банки в країні - масово зачиняють через кризу. А ті, що залишилися, змушені виживати як можуть. Головний тренд - зробити приміщення якомога затишнішим і нестандартним.
"Ми тут. І це складний, але особливий виклик. Думаю, я - перший кондитер, який відкрив пекарню - в банку", - говорить Іджино Массарі, шеф-кухар пекарні.
"Я вперше бачу банк у поєднанні з кафе. Це досить незвичайно, цікаво і приємно. Ви йдете в банк, а на виході отримуєте ще й каву", - говорить Джузеппе Пасторі, місцевий житель.
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